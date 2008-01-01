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Новости погоды

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Дальневосточные рекорды тепла

ИА "Метеоновости" / 12:32 Суббота, 1 июня

  Последний рабочий день на уходящей неделе на Камчатке и Курильских островах выдался по-летнему теплый. В теплом секторе циклона, среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 6-8 градусов. И, как следствие, в некоторых населенных пунктах были обновлены абсолютные максимумы температуры для последнего дня мая.

В населенном пункте Каменское (Камчатская область) столбик термометра поднялся до рекордно высокой отметки +21.9 градуса, тем самым остался позади 2010 год с температурой -20.8. В Курильске (Сахалинская область) 31 мая воздух разогрелся до +21.8 градуса, что превысило предыдущий рекорд всего-навсего на 0.1 градуса и произошло это в 1999 году.

В воскресенье Камчатка будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде с прояснениями пройдут дожди разной интенсивности и продолжительности, даем на юге не выше +10, но при прояснениях воздух сможет прогреться и до +20.

На Курильских островах тоже дожди, но небольшие и местами, днем на юге 13..18 тепла. / meteonovosti.ru /
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