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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:42 Суббота, 1 июня



В полдень в Москве без осадков, периодически набегают облака. Температура воздуха в среднем по округам повысилась на градус - другой: в Северном, Северо-Восточном округа 19..21 градус, в Западном и Южном до 22 градусов, в Восточном, Юго-Западном и Северо-Западном 20..21 градус, в Центральном 21..22 градуса.



В Зеленограде без осадков и +20 градусов, в Новой Москве 20..22 градуса, ветер слабый. / meteonovosti.ru /



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