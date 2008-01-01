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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:42 Суббота, 1 июня

  В полдень в Москве без осадков, периодически набегают облака. Температура воздуха в среднем по округам повысилась на градус - другой: в Северном, Северо-Восточном округа 19..21 градус, в Западном и Южном до 22 градусов, в Восточном, Юго-Западном и Северо-Западном 20..21 градус, в Центральном 21..22 градуса.

В Зеленограде без осадков и +20 градусов, в Новой Москве 20..22 градуса, ветер слабый. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+20
Вс.
2 июн.
+25
Пн.
3 июн.
+21
Вт.
4 июн.
+23
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+49
Джейкобабад		 -5
Оруро

некомфортное место: Челюскин
комфортное место: Колумбия

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