|
|
|
Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:42 Суббота, 1 июня
В полдень в Москве без осадков, периодически набегают облака. Температура воздуха в среднем по округам повысилась на градус - другой: в Северном, Северо-Восточном округа 19..21 градус, в Западном и Южном до 22 градусов, в Восточном, Юго-Западном и Северо-Западном 20..21 градус, в Центральном 21..22 градуса.
В Зеленограде без осадков и +20 градусов, в Новой Москве 20..22 градуса, ветер слабый. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.