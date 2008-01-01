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В Бурятии ливни, штормовой ветер и заморозки



ИА "Метеоновости" / 12:58 Суббота, 1 июня



Накануне Забайкалье оказалось за холодным участком атмосферного фронта. С северо-западным ветром, порывы которого в Бурятии достигали штормовой силы, 24 м/с, стал поступать свежий воздух, и среднесуточная температура не только приблизилась к своей климатической норме, но местами оказалась ниже ее на пару градусов.



В первый день лета Забайкалье будет находиться в хоне атмосферного фронта с волнами, который и прольет дожди от небольших до умеренных, в Бурятии они могут быть сильными, носить ливневый характер, с грозой, градом и ветром в порывах до 24 м/с.



В воскресенье атмосферный фронт опустится к югу. В Забайкальском крае местами прошумят небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах ветер усилится в порывах 12-17 м/с, днем 20..25 тепла.



В ночь на воскресенье волновой циклон будет пересекать Бурятию, поэтому не исключены ливни, возможен град, в горах с мокрым снегом; в юго-западных и северных районах при прояснениях воздух прихватит заморозок до -2 градусов. Днем, когда циклон покинет Бурятию, дожди ослабеют, перейдут в разряд кратковременных, да и они пройдут лишь местами, прогремят грозы, в отдельных районах ветер окрепнет до 15-20 м/с, температура 19..24 градуса. / meteonovosti.ru /



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