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Новости погоды

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До начала будущей недели на Европейском юге сохранится жара

ИА "Метеоновости" / 14:00 Суббота, 1 июня

  В течение нескольких дней на юге Европейской территории удерживается аномально жаркая погода, среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 4-6 градусов. В некоторых районах что ни день, то происходит обновления инструментальных наблюдений за погодой. Вот и 31 мая не стало исключением. В Армавире было зафиксировано рекордная жара +32.9, что выше прежнего на 0.2 градуса за 1979 год. В Дербенте (Республика Дагестан) было +30.4, тем самым обновился предыдущий рекорд за 2004 год со значением +29 градусов.

В воскресенье на Европейском юге погода по-прежнему будет формироваться на фоне повышенного давления, а значит, осадков не ожидается. Однако, атмосферный фронт средиземноморского циклона, приближающийся с запада, местами отметится в Волгоградской, Ростовской областях, в горах Краснодарского края и Адыгеи непродолжительным дождем с грозой, при грозе и днем ветре усилится в порывах 13-18 м/с. Преобладающая температура днем 30..35, местами до 38 градусов.

Во вторник, когда южный ветер сменится ветром северной четверти, жара немного спадет до 25..30, но местами еще сохранятся и +35, в Калмыкии до 38 градусов. На Черноморском побережье в предстоящие два-три дня без осадков, и 27..32. Температура воды у побережья 22 градуса. / meteonovosti.ru /
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