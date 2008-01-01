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Новости погоды
В Поволжье дожди собьют жару
ИА "Метеоновости" / 14:15 Суббота, 1 июня
В последний рабочий день на уходящей неделе Поволжье находилось в зоне атмосферных фронтов с волнами, которые и прошлись сильными дождями с грозами по Нижегородской, Кировской и Пензенской областям, где выпало от 19 до 21 мм. В Татарстане порывы ветра достигали 22 м/с.
На волне сформировался циклон, центр которого в субботу располагается над Верхней Волгой. Идут грозовые дожди, которые сопровождаются порывистым ветром. Циклон охватил своим влиянием и Среднюю Волгу, где местами идут дожди кратковременного характера, с грозами, ливни, град, при грозе ветер усиливается в порывах 16-21 м/с.
В воскресенье с запада подойдет антициклон, который и вытеснит циклон за Урал. По его восточной периферии с северо-западным ветром в Поволжье начнет поступать свежий воздух. На Верхней Волге местами прошумят небольшие дожди с грозой при резком ветре до 14 м/с, днем 19..25.
На Средней Волге местами кратковременный дождь гроза, ветер северных направлений, при грозе с порывами 15-20 м/с. Жара начнет спадать, днем уже 25..30, в Саратовской области местами до 35 градусов. В начале будущей недели ожидается 21-27, местами не выше +30.
/ meteonovosti.ru /
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