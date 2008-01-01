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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:32 Воскресенье, 2 июня



Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности местами не исключен небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 23..25, по области 20..25 градусов. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм рт ст.



Погода по влиянию на самочувствие метеозависимых людей будет индифферентной, что обусловлено комфортным кислородным режимом воздуха, близкими к климатическим значениям показателями температуры и влажности. Атмосферное давление после незначительного падения в пределах нормы. Такие погодные условия не являются нагрузочными для людей с повышенной метеочувствительностью и, чаще всего, не вызывают погодообусловленных обострений и даже способствуют улучшению общего состояния, нормализации вегетативных расстройств, снижению болевых симптомов при патологии суставов, нормализации сосудистых реакций и уменьшению обструктивных симптомов у лиц с заболеваниями органов дыхания. / meteonovosti.ru /



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