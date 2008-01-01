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Новости погоды

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О пожарной опасности на территории России

ИА "Метеоновости" / 10:22 Воскресенье, 2 июня

  Теплая погода, установившаяся на большей части Европейской России и отсутствие дождей, способствуют нарастанию степени пожарной опасности. До начала будущей недели в Оренбургской области, в республике Мордовия, в отдельных северо-восточных районах Волгоградской области, в северных и центральных районах Астраханской области, а также местами на севере и юго-западе Калмыкии высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке Крыма, где высокая температура и, практически нет осадков, до начала будущей недели сохранится высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.

На Урале и на азиатской части России пожарная опасность сохраняется с начала мая. В Челябинской области, на севере Иркутской области, в Бурятии, Забайкальском крае и на западе Камчатского края она уже высокая, местами чрезвычайная степень пожарной опасности. / meteonovosti.ru /
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