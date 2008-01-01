Новости погоды
О пожарной опасности на территории России
ИА "Метеоновости" / 10:22 Воскресенье, 2 июня
Теплая погода, установившаяся на большей части Европейской России и отсутствие дождей, способствуют нарастанию степени пожарной опасности. До начала будущей недели в Оренбургской области, в республике Мордовия, в отдельных северо-восточных районах Волгоградской области, в северных и центральных районах Астраханской области, а также местами на севере и юго-западе Калмыкии высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
На востоке Крыма, где высокая температура и, практически нет осадков, до начала будущей недели сохранится высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.
На Урале и на азиатской части России пожарная опасность сохраняется с начала мая. В Челябинской области, на севере Иркутской области, в Бурятии, Забайкальском крае и на западе Камчатского края она уже высокая, местами чрезвычайная степень пожарной опасности. / meteonovosti.ru /