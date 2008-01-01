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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 10:26 Воскресенье, 2 июня

  В 9 часов утра в Москве без осадков и вполне комфортно. Температура воздуха в округах города различается не сильно: в Северном и Юго-Восточном округах 18-20 градусов, чуть прохладнее, 18-19 - в Северо-Восточном, Восточном, Южном и Западном округах. В Северо-Западном округе 18 градусов, в Центральном 19.

В Зеленограде без осадков и +19, в Новой Москве 18..20 градусов. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+24
Пн.
3 июн.
+20
Вт.
4 июн.
+23
Ср.
5 июн.
+24
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+49
Джейкобабад		 -3
Хопен

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Шкодер

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