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Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 10:26 Воскресенье, 2 июня
В 9 часов утра в Москве без осадков и вполне комфортно. Температура воздуха в округах города различается не сильно: в Северном и Юго-Восточном округах 18-20 градусов, чуть прохладнее, 18-19 - в Северо-Восточном, Восточном, Южном и Западном округах. В Северо-Западном округе 18 градусов, в Центральном 19.
В Зеленограде без осадков и +19, в Новой Москве 18..20 градусов. / meteonovosti.ru /
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