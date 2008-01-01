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Новости погоды

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На Камчатке новый рекорд тепла

ИА "Метеоновости" / 11:20 Воскресенье, 2 июня

  Конец мая и начало июня удивляет жителей Камчатского края небывалым, для этого времени, теплом. Особо отличился населенный пункт Каменское, где второй день подряд температура бьет рекорды по теплу.

В первый день лета воздух здесь прогрелся до +23.2 градуса, что превысило климатическую норму на 8.5 градусов. Предыдущий рекорд для 1 июня в населенном пункте Каменское составлял +22.9 и наблюдался совсем недавно, в 2016 году.

В начале новой недели циклон от Сахалина через акватории. Охотского моря переместится к восточному побережью Камчатки, где местами и отметится небольшим дождем, в Мильковском и Усть-Камчатском районах небольшими, местами умеренными дождями, станет прохладнее днем 10..15, но при прояснениях воздух сможет прогреться до +23 градусов.

В населенном пункте Каменское абсолютный максимум температуры для 3 июня составляет +24.5 и наблюдался в 1964 году. / meteonovosti.ru /
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