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Новости погоды
На юге Дальнего Востока дождей станет меньше
ИА "Метеоновости" / 12:25 Воскресенье, 2 июня
На Дальний Восток зачастили циклоны, а потому редкий день обходится без дождей. Вот и минувшая суббота не стала исключением. Сильные дожди с грозами количеством до 17 мм выпали в Приморском крае, в Амурской области до 43 мм, в Хабаровском крае до 35 мм.
В начале новой недели циклоническая деятельность заметно ослабеет и дожди перейдут в разряд непродолжительных, да и они только местами. Наиболее интенсивные дожди вероятны в Хабаровском крае, куда выйдет волновой циклон. / meteonovosti.ru /
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