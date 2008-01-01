

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На юге Дальнего Востока дождей станет меньше



ИА "Метеоновости" / 12:25 Воскресенье, 2 июня



На Дальний Восток зачастили циклоны, а потому редкий день обходится без дождей. Вот и минувшая суббота не стала исключением. Сильные дожди с грозами количеством до 17 мм выпали в Приморском крае, в Амурской области до 43 мм, в Хабаровском крае до 35 мм.



В начале новой недели циклоническая деятельность заметно ослабеет и дожди перейдут в разряд непродолжительных, да и они только местами. Наиболее интенсивные дожди вероятны в Хабаровском крае, куда выйдет волновой циклон. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



