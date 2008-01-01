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Новости погоды

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На юге Сибири и вокруг Байкала сохранятся заморозки

ИА "Метеоновости" / 12:54 Воскресенье, 2 июня

  Над южными районами Сибири вот уже в течение некоторого времени располагается антициклон. Иногда его границы пытаются нарушить атмосферные фронты, но затем опять восстанавливается господство антициклона. При малооблачной погоде в ряде районов в ночные и ранние утренние часы воздух прихватывает заморозок.

Вот и минувшая ночь не стала исключением. 2 июня В Хакасии и Иркутской области наблюдались заморозки до -1 градуса, в Забайкальском крае до -2, в центральных и южных районах Красноярского края до -3.

А вот в ночь на 1 июня в Томской области был зафиксирован абсолютный минимум температуры -3.3 градуса, что ниже предыдущего на 0.4 градуса и продержавшегося почти 70 лет.

В ночь на понедельник на юге Сибири сохранятся заморозки: в Томской и Кемеровской областях при прояснениях до -2 градусов. Заморозки такой же интенсивности, до -2 градусов - в центральных, южных районах Красноярского края, а также в Хакасии, Тыве и Бурятии, в Иркутской области до -3. / meteonovosti.ru /
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