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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 13:01 Воскресенье, 2 июня



Миновал полдень, а погода продолжает радовать теплом и солнцем. В большинстве округов температура повысилась до 21..23 градусов, в Северо-Восточном, Западном, Северо-Западном и Центральном округах до +24 градусов. В Восточном округе +22.



В Зеленограде без осадков и +22 градуса, в Новой Москве 21..23. / meteonovosti.ru /



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