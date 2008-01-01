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Новости погоды

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В Пермском крае сильные дожди, в Челябинской области жара

ИА "Метеоновости" / 13:22 Воскресенье, 2 июня

  Накануне Урал оказался в тыловой части циклона, центр которого переместился на север Омской области, а его место занял небольшой компактный антициклон. Но в это же самое время к Пермскому краю подошел атмосферный фронт североатлантического циклона, что над Кольским полуостровом. В Пермском крае в ночь на 2 июня прошел сильный дождь с грозой, выпало до 19 мм.

В начале новой недели атмосферный фронт в дневные часы подойдет к Среднему Уралу, где местами и прошумят дожди кратковременного характера, на севере Пермского края до сильных, прогремят грозы, при грозах ветер окрепнет в порывах 15-20 м/с. На Южном Урале, в теплом секторе циклона, без осадков, 22..27, в Челябинской области до +31 градуса. Жаркая и сухая погода будет способствовать сохранению высокой, местами чрезвычайной степени пожарной опасности. / meteonovosti.ru /
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