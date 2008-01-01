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На Европейском Юге рекордная жара



ИА "Метеоновости" / 13:36 Воскресенье, 2 июня



Южные районы Европейской территории остаются в теплом секторе средиземноморского циклона. Осадков почти нет, и очень жарко. Накануне среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 4-6 градусов. И в ряде населенных пунктов были обновлены инструментальные наблюдения за погодой. Среди рекордсменов Яшкуль (Республика Калмыкия), где в первый день лета воздух раскалился до +38.2 градуса, что выше предыдущего рекорда на 1.1 градуса, продержавшегося с 2007 года. В Минеральных Водах (Ставропольский край) 1 июня новый абсолютный максимум теперь составляет +34.1, прежний +32.9 остался в 2007 году. В очередной раз пополнилась копилка рекордно высоких температур в Армавире (Краснодарский край. 1 июня столбик термометра остановился у отметки +32.8, прежний +32.2 градуса наблюдался 12 лет тому назад. Не отстает и Карачаево-Черкесия. На Клухорском Перевале было зафиксировано 1 июня +23, что выше предыдущего рекордна на 0.4 градуса, продержавшегося почти 30 лет. Обновился рекорд температуры и в Крыму: в Керчи +31.2, предыдущий +30.6 градуса зафиксирован в 2007 году.



В начале новой недели на Европейском Юге и в Крыму местами могут пройти непродолжительные дожди с грозами. Преобладающая температура днем 28..33, местами до +37 градусов. / meteonovosti.ru /



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