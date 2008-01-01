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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:15 Понедельник, 3 июня



Предстоящим днем столичный регион окажется на восточной периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 21..23, по области 20..25 градуса. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 751 мм рт. ст., относительная влажность воздуха около 40%.



Существенных колебаний метеоэлементов не ожидается, большинство из них будут близки к климатической норме. Для большинства жителей региона такая погода индифферентна и не должна вызывать заметных метеопатических реакций. Напротив, она даже способствуют улучшению общего состояния, нормализации вегетативных расстройств, снижению болевых симптомов при патологии суставов, нормализации сосудистых реакций и уменьшению обструктивных симптомов у лиц с заболеваниями органов дыхания. А вот длительное пребывание на солнце может не оздоровить, а, напротив, подавить иммунитет, что в свою очередь сопровождается ухудшением самочувствия, слабостью и обострениями. Не следует забывать и о возможных аллергических и кожных реакциях, желательно проводить лекарственную профилактику в течение всего периода активного цветения растений, под рукой иметь средства первой помощи, использовать мази или кремы для защиты кожи от солнечных лучей.



Геомагнитный фон в этот день прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /



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