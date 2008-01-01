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Погодные итоги мая в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 12:25 Понедельник, 3 июня







По области в начале мая практически повсеместно наблюдались заморозки, в Черустях до -5 градусов.



По количеству осадков на ВДНХ выпало за месяц 55 мм или 108 % от месячной нормы. Самый дождливый период мая пришелся на период 8-10 мая, когда выпало почти 30 мм, или 60% месячной нормы. Наибольшее количество осадков (141% от месячной нормы выпало в Павловском Посаде. Наименьшее количество осадков было в Серпухове. Местами по области пожарная опасности к концу мая достигла 5, чрезвычайной степени



30 мая на ряде станций Москвы (МГУ) и по области наблюдался град. / meteonovosti.ru /



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