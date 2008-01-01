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Новости погоды

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Погодные итоги мая в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 12:25 Понедельник, 3 июня

  Средняя суточная температура воздуха на станции ВДНХ составила 16,3 градуса, что на 3,2 градуса выше нормы. Самая холодная была ночь на 1 мая, с минимальной температурой воздуха 0,7 градуса. Самый жаркий день был 29 мая с максимальной температурой воздуха 29,4 градуса. На станции Балчуг в этот день было 30,5 градуса. По температуре последний месяц весны оказался в числе 8 самых теплых. Наиболее высокая средняя месячная температура воздуха была в 1897 году, 17,2градуас.

По области в начале мая практически повсеместно наблюдались заморозки, в Черустях до -5 градусов.

По количеству осадков на ВДНХ выпало за месяц 55 мм или 108 % от месячной нормы. Самый дождливый период мая пришелся на период 8-10 мая, когда выпало почти 30 мм, или 60% месячной нормы. Наибольшее количество осадков (141% от месячной нормы выпало в Павловском Посаде. Наименьшее количество осадков было в Серпухове. Местами по области пожарная опасности к концу мая достигла 5, чрезвычайной степени

30 мая на ряде станций Москвы (МГУ) и по области наблюдался град. / meteonovosti.ru /
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