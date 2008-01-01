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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:42 Понедельник, 3 июня



В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков, местами порывы ветра до 13м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 17,4..18,8 градуса; Северном 16,9..18,2 градуса, Северо-восточном 16,6..18,5 градуса, Восточном 16,4..17,3 градуса, Юго-восточном 18,5..20,1 градуса, Южном 17,4..18,2 градуса, Юго-западном 17,4..18,6 градуса, Западном 16,9..18,8 градуса, Северо-западном 17,3..18,9 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 16,9 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 17,7..21,0 градуса, местами порывы ветра до 15м/с. / meteonovosti.ru /



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