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На Москву надвигается сильная жара



ИА "Метеоновости" / 13:00 Понедельник, 3 июня



Весна в Московском регионе закончилась очень теплой погодой, а в начале лета температура воздуха понизилась. Но уже совсем скоро жара вновь вернется в регион. До конца недели в столице, благодаря антициклону, ожидается малооблачная погода без осадков.



Во вторник, 4 июня, станет немного теплее, но температура вполне комфортная, ночью по области 9..14 градусов, днем 21..26.



В среду, 5 июня, ночью 10..15, днем воздух в столичном регионе прогреется до 22..27 градусов.



Дальнейшее повышение температуры ожидается в четверг, 6 июня: ночью 12..17, днем 25..30 выше нуля.



В пятницу и в субботу жара усилится до 26..31 градуса, даже ночью будет 14..19 градусов. / meteonovosti.ru /



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