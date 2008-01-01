Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
3 июня 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Москву надвигается сильная жара

ИА "Метеоновости" / 13:00 Понедельник, 3 июня

  Весна в Московском регионе закончилась очень теплой погодой, а в начале лета температура воздуха понизилась. Но уже совсем скоро жара вновь вернется в регион. До конца недели в столице, благодаря антициклону, ожидается малооблачная погода без осадков.

Во вторник, 4 июня, станет немного теплее, но температура вполне комфортная, ночью по области 9..14 градусов, днем 21..26.

В среду, 5 июня, ночью 10..15, днем воздух в столичном регионе прогреется до 22..27 градусов.

Дальнейшее повышение температуры ожидается в четверг, 6 июня: ночью 12..17, днем 25..30 выше нуля.

В пятницу и в субботу жара усилится до 26..31 градуса, даже ночью будет 14..19 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+20
Вт.
4 июн.
+22
Ср.
5 июн.
+24
Чт.
6 июн.
+27
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Биканер		 -2
Уэлен

некомфортное место: Эвенск
комфортное место: Осен

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100