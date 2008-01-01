Новости погоды
Небольшой циклон захватил Приморье
ИА "Метеоновости" / 14:08 Понедельник, 3 июня
В Приморском крае по-прежнему льют дожди и гремят грозы. На этот раз виновником непогоды стал небольшой волновой циклон. Во второй половине дня 2 июня на Приморье обрушились сильные грозовые дожди, количество выпавших осадков достигло 41 мм.
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Циклонический вихрь уже 4 июня переместится в акваторию Охотского моря, ближе к Камчатке. Но на существенное улучшение погодных условий можно не рассчитывать, поскольку погоду в регионе будет определять очередная фронтальная зона. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, гроза, при грозе порывы ветра 13-18 м/с, ночью термометры покажут 8..13 градусов, днем 20..25, на побережье 12..17. / meteonovosti.ru /