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Новости погоды

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На юге ЕТР небывалая жара

ИА "Метеоновости" / 14:46 Понедельник, 3 июня

  В теплом секторе средиземноморского циклона остается юг ЕТР. Облаков и осадков здесь мало, а температура воздуха превышает привычные показатели на несколько градусов. В очередной раз были обновлены многолетние температурные рекорды. 2 июня в Волгограде термометры показали 36,4 градуса, в Верхнем Баскунчаке 37,9, в Гиганте 35,1, в Ставрополе 33,7, в Минеральных Водах 35,8 градуса, в Гудермесе 36,2 градуса. Жаркая погода (температура воздуха выше 36 градусов) отмечалась в степных районах Северной Осетии и на северо-востоке Кабардино-Балкарии. Но здесь не было отмечено температурных рекордов.

4 июня регион по-прежнему будет находиться в теплом секторе циклона, но в отдельных районах влияние на погоду начнут оказывать атмосферные фронты, поэтому не обойдется без осадков и ветра. Температура воздуха 25..30 градусов, в отдельных районах до 34 градусов, в Астраханской области и в Калмыкии до 36. В республиках Северного Кавказа местами до 37 градусов. / meteonovosti.ru /
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