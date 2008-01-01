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В Хакасии заморозки прекратятся



ИА "Метеоновости" / 15:08 Понедельник, 3 июня



Погодные условия в южных районах Восточной Сибири определял обширный антициклон. Существенных осадков при ясном небе не отмечалось. А воздух в ночные часы остывал до заморозков. Под утро 3 июня в Хакасии температура воздуха понизилась до -2 градусов. Заморозки в это время года могут быть опасны, они представляют опасность для посевов. Многие сельско-хозяйственные культуры могут погибнуть.



4 июня в регионе сохранится повышенный фон атмосферного давления, но коррективы в погоду внесут атмосферные фронты. Местами пройдут небольшие и умеренные дожди, местами грозы, порывы ветра до 9-14 м/с, температура воздуха ночью +5..+10 градусов, местами до нуля, днем +18..+23, местами +10..+15. В отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность. А заморозков не будет! / meteonovosti.ru /



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