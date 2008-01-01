

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:24 Понедельник, 3 июня



В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 19,3..20,7 градуса; Северном 19,1..20,4 градуса, Северо-восточном 18,5..20,6 градуса, Восточном 18,9..19,5 градуса, Юго-восточном 19,6..21,4 градуса, Южном 19,0..20,0 градуса, Юго-западном 19,1..20,5 градуса, Западном 18,6..21,2 градуса, Северо-западном 19,5..20,5 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 18,9 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 18,4..20,8 градуса, местами порывы до 15м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



