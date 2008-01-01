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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:32 Понедельник, 3 июня
Погоду в Москве и области формирует периферия антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 16..18, по области 13..18. Ветер северо-западный, 5-10м/с. / meteonovosti.ru /
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