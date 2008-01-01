Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
3 июня 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Волгоградской области проливные дожди и жара

ИА "Метеоновости" / 15:46 Понедельник, 3 июня

  Большая часть юга ЕТР остается во власти теплого сектора североатлантического циклона. По северу региона идут атмосферные фронты, которые и обеспечивают территорию дождями, грозами и порывистым ветром. В Волгоградской области погода была жаркой, но без осадков и ветра не обошлось. 2 и в ночь на 3 июня во время сильного дождя с грозой выпало до 26 мм осадков, ветер в порывах усиливался до 18 м/с.

4 июня в зоне действия атмосферных фронтов пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха 25..30 градусов, местами до 34. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+20
Вт.
4 июн.
+22
Ср.
5 июн.
+24
Чт.
6 июн.
+27
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Биканер		 -2
Уэлен

некомфортное место: Эвенск
комфортное место: Осен

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100