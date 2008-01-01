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Новости погоды
В Волгоградской области проливные дожди и жара
ИА "Метеоновости" / 15:46 Понедельник, 3 июня
Большая часть юга ЕТР остается во власти теплого сектора североатлантического циклона. По северу региона идут атмосферные фронты, которые и обеспечивают территорию дождями, грозами и порывистым ветром. В Волгоградской области погода была жаркой, но без осадков и ветра не обошлось. 2 и в ночь на 3 июня во время сильного дождя с грозой выпало до 26 мм осадков, ветер в порывах усиливался до 18 м/с.
4 июня в зоне действия атмосферных фронтов пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха 25..30 градусов, местами до 34. / meteonovosti.ru /
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