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В Волгоградской области проливные дожди и жара



ИА "Метеоновости" / 15:46 Понедельник, 3 июня



Большая часть юга ЕТР остается во власти теплого сектора североатлантического циклона. По северу региона идут атмосферные фронты, которые и обеспечивают территорию дождями, грозами и порывистым ветром. В Волгоградской области погода была жаркой, но без осадков и ветра не обошлось. 2 и в ночь на 3 июня во время сильного дождя с грозой выпало до 26 мм осадков, ветер в порывах усиливался до 18 м/с.



4 июня в зоне действия атмосферных фронтов пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха 25..30 градусов, местами до 34. / meteonovosti.ru /



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