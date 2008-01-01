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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:25 Вторник, 4 июня

  Предстоящим днем столица и область окажутся вблизи центра обширного антициклона. При малооблачной погоде обойдется без осадков. С южным ветром в регион начнет поступать теплый воздух, а в совокупности еще и с летним солнцем, воздух в столице в послеполуденные часы прогреется до 23..25, по области до 21..26 градусов. Ветер южный 2-5 м/с. Атмосферное давление еще повысится и в середине дня составит 755 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 30%.

Погода в Москве и области вполне комфортная, основные метеорологические параметры близки к климатическим показателям, содержание кислорода в пределах нормы, а в утренние часы даже выше. Такие внешние условия обычно не нагрузочны для функциональных резервов организма и метеопатические реакции развиваются реже.

Однако, внешним неблагоприятным фактором остается повышенный фон атмосферного давления, что и может стать причиной недомогания, появления симптомов ухудшения самочувствия у лиц с неустойчивыми сосудистыми реакциями. Наиболее уязвимы люди с гипертонической и ишемической болезнью, нарушениями сердечного ритма, гипотоники, у них возможны появления приступов мигрени, скачки артериального давления, учащение сердцебиения, слабость и головокружение. Следует нормализовать артериальное давления, купировать боли, ограничить физические нагрузки. Помогут и домашние средства, а также по возможности прогулки на свежем воздухе. / meteonovosti.ru /
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