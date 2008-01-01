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Новости погоды

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О магнитном поле Земли

ИА "Метеоновости" / 09:32 Вторник, 4 июня

  По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 25 мая по 3 июня была низкой. Магнитное поле Земли менялось, преимущественно, от спокойного до слабо возмущенного. Отдельные возмущенные периоды были зарегистрированы 29 мая.

По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что 4-13 июня солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка от спокойной до слабо возмущенной. / meteonovosti.ru /
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