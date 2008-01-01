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Сильные дожди с территории Коми перебираются за Урал



ИА "Метеоновости" / 10:49 Вторник, 4 июня



Система атмосферных фронтов циклона на востоке Европейской территории России в течение суток 3 июня поддерживала пасмурную погоду с сильными ливнями и грозами в Предуралье. Прошли сильные дожди, в Коми до 28 мм в Кировской области до 19 мм и гроза, в Татарстане до 16 мм, в Пермском крае до 38 мм. Через эти регионы накануне проследовали два активных атмосферных фронта. Циклон расположился на оси высотной ложбины, которая в ближайшие сутки оформится в самостоятельный высотный центр пониженного давления, под него "нырнет" приземный циклон, что значительно осложнит ситуацию. Циклон станет еще более агрессивнее, грозы, град и ливни интенсивнее. В Свердловской и Челябинской областях дожди, местами сильные и очень сильные, в Пермском крае, Курганской области небольшие, местами умеренные и сильные дожди. в отдельных районах грозы, град. ветер северо-западный с порывами до 15-20 м/с, в



Челябинской области до 22-27 м/с, в Свердловской порывы до 25 м/с. И совсем не жарко: ночная температура: +2,+7, дневная +12..+17 градусов.



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