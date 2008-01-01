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Новости погоды

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К Алтаю сильные ливни подойдут через сутки

ИА "Метеоновости" / 11:09 Вторник, 4 июня

  Циклон, несущий стихию на юг Западной Сибири, уже в пути. Он придет на Алтай после Урала. В четверг, 5 июня в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и на Алтае в отдельных районах небольшие дожди, грозы, град, при грозах местами умеренные дожди, ветер может усиливаться в порывах до 15 м/с. А еще через сутки 6 и 7 июня на этой же территории дожди будут усиливаться, грозы, при грозах сильные дожди, ветер в порывах до 20-23 м/с. Температура воздуха станет выше, после 17..22 градусов до 20..25, а местами и до 30. К выходным дням до 28, местами до 32. / meteonovosti.ru /
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