Новости погоды
Лето в Приморье начинается с дождями
ИА "Метеоновости" / 11:35 Вторник, 4 июня
К границе Приморского края с запада в очередной раз приближается малоактивный атмосферный фронт, с ним дожди на большей части края небольшие, и только на севере, в горах Сихотэ-Алиня умеренные. Во Владивостоке за три летних дня выпало 6 мм осадков, наиболее интенсивным был дождь 3 июня, за сутки выпало 5,4 мм осадков. Температура в пределах нормы. Очередная порция осадков ожидается в среду, 5 июня, кратковременный дождь. В отдельных районах ливни, гроза.
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