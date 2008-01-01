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Лето в Приморье начинается с дождями



ИА "Метеоновости" / 11:35 Вторник, 4 июня



К границе Приморского края с запада в очередной раз приближается малоактивный атмосферный фронт, с ним дожди на большей части края небольшие, и только на севере, в горах Сихотэ-Алиня умеренные. Во Владивостоке за три летних дня выпало 6 мм осадков, наиболее интенсивным был дождь 3 июня, за сутки выпало 5,4 мм осадков. Температура в пределах нормы. Очередная порция осадков ожидается в среду, 5 июня, кратковременный дождь. В отдельных районах ливни, гроза.



ветер при грозе с порывами до 18 м/с. Почти без перемен будет погода и в последние дни рабочей недели, только температура на побережье понизится до 10..15 градусов, что уже ниже нормы на 2-3 градуса. / meteonovosti.ru /



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