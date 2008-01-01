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О заморозках в начале лета



ИА "Метеоновости" / 12:20 Вторник, 4 июня



На территории России во все времена года найдется местечко для любых явлений погоды, но что касается заморозков, то их наличие никого не удивит, если они случаются за Уралом и на севере страны. А вот в центре России и на юге это уже редкость. В Москве по архивным данным самый поздний заморозок отмечался более века назад, в 1899 году, и причем температура была почти на 2 градуса ниже нуля: -1,8, и пришелся он на 12 июня. Прошедшей ночью, с 3 на 4 июня в Подмосковье минимальная температура опускалась до +1 градуса, а в травостое, на станции Черусти отмечался заморозок до -2 градусов, это явление опасное для слабых побегов теплолюбивых культур. / meteonovosti.ru /



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