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В Москве ожидается рекордная жара



ИА "Метеоновости" / 12:44 Вторник, 4 июня



погода "нагрянула" в столицу в конце мая, и вся первая декада июня ожидается жаркой, с дневной температурой +30 градусов и выше.



Очень теплый воздух поступает в центр России практически с севера Африки. В условия малооблачного антициклона, который формирует погоду в центре Европейской России, воздух продолжает прогреваться. Рост температуры будет происходить в течение всей недели, до рекордных климатических значений температура может повыситься в выходные дни.



В среду в Москве уже будет жарко, 25..27 градусов, в четверг 28..30, в пятницу 29..31, а на выходные дни в городе до 33 градусов. Это близко к абсолютным значениям максимальной температуры для этих чисел мая. Самые высокие значения отмечались в 1948 году и 1988 году, до 32,7 градуса.



При таком прогнозе самый лучший вариант провести выходные у водоемов, а не томиться в городе. / meteonovosti.ru /



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