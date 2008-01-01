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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:46 Вторник, 4 июня



В 12 часов в Москве ясная солнечная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном 20,4..21,5 градуса; Северном 19.9..21,7 градуса, Северо-восточном 20,4..21,6 градуса, Восточном 19,9..20,9 градуса, Юго-восточном 19,8..20,8 градуса, Южном 19,0..20,4градуса, Юго-западном 19,5..20,3 градуса, Западном 18,4..20,6 градуса, Северо-западном 20,6..21,1 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 19,6..20,25 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 19,5..20,7 градуса. / meteonovosti.ru /



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