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На юге России активная грозовая деятельность и жара



ИА "Метеоновости" / 13:32 Вторник, 4 июня



В Южном федеральном округе средняя температура выше нормы на 4-6 градусов. Накануне, в полдень температура была рекордно высокой в Керчи: +31,4, в Минеральных Водах: +33,8. В республиках Северного Кавказа установлены новые рекорды: в Грозном +35,1 в Гудермесе +37,3, и даже в горах новые рекорды: на Клухорском Перевале +23,6, на высокогорной станции Сулак +17,0. На фоне высокой температуры синоптическая обстановка была неустойчивой: прошел сильный грозовой дождь в Краснодарском крае, выпало до 47 мм осадков, в Ростовской области до 22 мм.



Неустойчивость в атмосфере над югом России обеспечивается близостью балканского циклона. В поле его деятельности обильные дожди с грозами прошли во многих странах балканского региона. В Румынии местами выпало до 32 мм осадков, в Молдовии до 45 мм, в Болгарии до 48 мм. Все эти грозы и ливни связаны с циклоном раскрутившимся до 5-7 км. Циклон восточным боком надвигается на Черноморское побережье, его фронты, пройдя над водной поверхностью, будут активизироваться, а следовательно сохранится погода с грозами и ливнями. И 5 и 6 июня



кратковременный дождь, гроза, в Ростовской области, 5 июня в Адыгее, 5 и 6 июня в Краснодарском крае - ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с.



температура воздуха ночью 17...22, днем 25...30, в отдельных районах до 35. На черноморском побережье ночью 15...20,



днем 24...29. И при этом в южных и местами в центральных



районах Астраханской области, местами в юго-восточных районах Краснодарского края, центральных и северных районах Адыгеи и ожидается чрезвычайная пожароопасность. И сохранение чрезвычайной опасности в отдельных восточных районах Волгоградской области, местами в северных и юго-западных районах Калмыкии. / meteonovosti.ru /



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