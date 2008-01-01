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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:25 Вторник, 4 июня

  В 15 часов в Москве ясная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном 22,5..24,1 градуса; Северном 22,2..23,6 градуса, Северо-восточном 21,9..23,6 градуса, Восточном 21,9..22,7 градуса, Юго-восточном 22,2..22,9 градуса, Южном 21,6..21,9 градуса, Юго-западном 21,6..22,4 градуса, Западном 21,5..23,4 градуса, Северо-западном 22,1..23,7 градуса.

В Зеленограде ясно, температура воздуха 21,7..22,3 градуса, на территории Новой Москвы ясно, температура воздуха 21,6..22,6 градуса. / meteonovosti.ru /
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местное
+23
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+24
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Джейкобабад		 -2
Крайстчерч

некомфортное место: Синая
комфортное место: Андон

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