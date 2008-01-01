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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:31 Среда, 5 июня

  Предстоящим днем в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При небольшой облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 25..27, по области 22..27 градусов. Ветер южный 2-5 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 755 мм рт. ст., что выше нормального.

Погода в столице и области будет теплая. Влажность и содержание кислорода в воздухе в норме, геомагнитный фон спокойный. Атмосферное давление остается высоким, что в сочетании с жарой, для метеозависимых людей с различными сосудистыми проблемами, в частности, с вегетососудистой дистонией, гипертонией и гипотонией, атеросклерозом сосудов головы, стенокардией и частыми приступами мигрени, может стать причиной погодообусловленных обострений. Рекомендации: прежде всего, избегать пребывания на солнце в дневные часы, обязательный контроль артериального давления и своевременный прием лекарств, нормализующих давление, иметь при себе бутылочку с водой (лучше без газа), успокаивающее и поддерживающее сосудистый тонус действие оказывают настойка валерианы, пустырника и шиповника, которые можно смешать и пить по 30-40 капель 2-3 раза в день. / meteonovosti.ru /
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