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Среда
5 июня 2019
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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:26 Среда, 5 июня

  Июньские деньки текущего года выдались весьма теплыми, средняя температура выше нормы для этих дней оказалась на 2-3 градуса. Максимальная температура 2 июня +26,0 градуса. Теплыми были и ночи, +12..+14. Еще выше температура будет в последующие дни, вплоть до конца недели. Но начало июня в Москве может отличаться и прохладой, в отдельные годы случались заморозки, самые низкие значения отмечались в 1916 году 1 июня: -2,3, для 5 июня самая низкая температура была тоже со знаком минус: -1,4 градуса в 1899 году. А через 115 лет в 2014 году отмечен абсолютный максимум для этой даты: +31,6 градуса. В 1923 году 5 июня на столицу обрушился сильный дождь, выпало 28,6 мм при месячной норме 75 мм, т.е. 38% от нормы. / meteonovosti.ru /
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