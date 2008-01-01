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Новости погоды

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Жаркая погода на крайнем западе России

ИА "Метеоновости" / 10:52 Среда, 5 июня

  На окраину антициклона, центр которого расположился между Москвой и Казанью, на запад России поступает теплый воздух из южных районов Европы. Повышение температуры после нежаркого начала календарного лета началось 3-4 июня. Так, в самом западном российском городе, Калининграде, 3 июня было 27,2 градусов, 4 июня 29,4 градуса. Для 4 июня такая температура считается рекордно высокой. Предыдущий рекорд 4 июня был в 1981 году и примерно на градус скромнее, 28,5 градуса. В Санкт-Петербурге температура резко повысилась после 18,9 градуса, какой была температура 3 июня, 4 июня она составила 27,6 градуса - это более чем на 6 градусов выше климатического значения.

Антициклон несколько дней будет сдерживать прохладу и дожди на западе России. В Калининграде пару дней температура будет приближаться к тридцатиградусной отметке. В конце рабочей недели фон температуры начнет понемногу снижаться. А в Санкт-Петербурге все оставшиеся дни недели будут жаркими. И только в начале следующей недели придет прохлада. / meteonovosti.ru /
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