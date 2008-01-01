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Новости погоды

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Забайкалье заливают дожди

ИА "Метеоновости" / 11:15 Среда, 5 июня

  Циклон вблизи Читы отметился сильными дождями в Забайкальском крае и Бурятии.

В Могзоне за вчерашний день, 4 июня выпало 32 мм осадков и 2 мм прибавилось за прошедшую ночь. В Букукуне днем количество небесной влаги составило 30 мм. Кроме того, было ветрено, в юго-восточной части края отмечены порывы до 22 м/с. В Бурятии прошли тоже сильные дожди. В Сосново Озерском выпало за день и прошедшую ночь (3-4 июня) 23 мм осадков. Циклон в четверг, 6 июня уйдет в сторону Якутска, помогая местному циклону проливать дожди в Республике Саха. А в Забайкалье, несмотря на рост атмосферного давления, сохранится неустойчивая погода. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы с усилением ветра. В Чите за четыре июньских дня выпала почти четверть месячной нормы осадков, в Улан-Удэ - почти пятая часть от нормы. По климату в Забайкалье летние месяцы являются самыми дождливыми. / meteonovosti.ru /
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