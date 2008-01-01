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Снегопады в горах на юго-востоке Австралии



ИА "Метеоновости" / 11:51 Среда, 5 июня



Юго-восток Австралии пострадал от ненастной погоды. В штате Виктория сильный ветер валил деревья, а ливень привел к подтоплениям. Спасателям пришлось оказывать помощь застрявшим на дорогах автомобилистам. А в штате Новый Южный Уэльс шторм охватил все побережье. В Сиднее было нарушено паромное сообщение. Сильно похолодало, а в некоторых населенных пунктах выпал снег. Снегопады продолжаются и в горах региона. В некоторых районах еще до официального открытия снежного сезона сугробы уже больше полуметра.



В горах австралийских штатов Виктория и Новый Южный Уэльс, а также на острове Тасмания снежный сезон в этом году начался здесь на 10 дней раньше обычно: официально он будет открыт 7 июня. В некоторых районах сугробы превышают 65 см и продолжают увеличиваться. / meteonovosti.ru /



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