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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:36 Среда, 5 июня



В 12 часов в Москве ясная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном 23,6..24,9 градуса; Северном 22,5..24,9 градуса, Северо-восточном 23,4..24,1 градуса, Восточном 23,1..24,1 градуса, Юго-восточном 22,8..24,2 градуса, Южном 21,8..23,7 градуса, Юго-западном 22,4..23,9 градуса, Западном 21,2..23,7 градуса, Северо-западном 23,2..24,4 градуса.



В Зеленограде ясно, температура воздуха 22,6..23,4 градуса, на территории Новой Москвы ясно, температура воздуха 22,1..23,9 градуса. / meteonovosti.ru /



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