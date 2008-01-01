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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:36 Среда, 5 июня

  В 12 часов в Москве ясная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном 23,6..24,9 градуса; Северном 22,5..24,9 градуса, Северо-восточном 23,4..24,1 градуса, Восточном 23,1..24,1 градуса, Юго-восточном 22,8..24,2 градуса, Южном 21,8..23,7 градуса, Юго-западном 22,4..23,9 градуса, Западном 21,2..23,7 градуса, Северо-западном 23,2..24,4 градуса.

В Зеленограде ясно, температура воздуха 22,6..23,4 градуса, на территории Новой Москвы ясно, температура воздуха 22,1..23,9 градуса. / meteonovosti.ru /
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местное
+26
Чт.
6 июн.
+28
Пт.
7 июн.
+29
Сб.
8 июн.
+30
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+47
Абадан		 -4
Оруро

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Масан

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