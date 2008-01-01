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В Европе погода на любой вкус



ИА "Метеоновости" / 12:48 Среда, 5 июня



лета в старушке Европе, то погоду здесь можно найти на любой вкус: и прохладу, и дожди, и жару и грозы.



Атлантический циклон с несколькими центрами заливает дождями Великобританию, северо-запад Испании, запад Франции. Накануне там добавлялось еще по 15-20 мм осадков. В зоне дождя температура, естественно, ниже, чем в других районах западной Европы. Так, например, на севере Великобритании, днем не выше 7..12 градусов. Тогда как на юге страны температура почти достигла двадцатиградусной отметки.



Вполне летняя температура сочетались с дождливой погодой в Испании, Франции и странах Бенилюска. Днем было 20..25 градусов. В юго-восточной части средиземноморского побережье Испании и на юго-западе Франции 27..29 градусов. В большинстве остальных стран Европы жарковато, 25..30 градусов и немногим выше +30.



Исключение - это, как обычно, север Европы. В Скандинавии скорее прохладно, около 20 градусов. Да и на побережье Италии и Балканского полуострова жары нет. На Балканах погоду определяет циклон, и там прошли ливни, местами выпало до 30 мм осадков. В зоне влияния атмосферного фронта балканского циклона отмечались кратковременные дожди с грозами и градом на территории Чехии, местами размер градин достигал 2 см.



Циклоны и их атмосферные фронты над территорией Европы подвижны. Над центральной частью континента сойдутся два атмосферных фронта с запада и с юга. В четверг дождливо будет в Чехии, Дании, Германии и Австрии. Температура днем от 20 до 25 градусов, местами и выше. В Нидерландах могут пройти сильные дожди, температура понизится до 16..21 градуса.



А южный циклон ослабит свое влияние на погоду Балканского полуострова. В Греции без осадков, днем 25..30 градусов, на Адриатическом побережье еще возможен кратковременный дождь, но тепло, до 28 градусов. / meteonovosti.ru /



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