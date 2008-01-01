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Новости погоды

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На Урале ливни с порывистым ветром

ИА "Метеоновости" / 13:30 Среда, 5 июня

  4 июня сильный ветер бушевал в Магнитогорске. На площадке перед торговым центром вблизи перекрестка проспекта Карла Маркса и улицы Труда он сдул надувной батут и перекинул через ограждения на проезжую часть. К счастью обошлось без пострадавших. По данным наблюдений ветер достигал в городе 17 м/с. Еще сильнее был ветер в Троицке и Верхнеуральске, до 21 м/с. Кроме того, на Урале прошли ливневые дожди с грозами. Количество осадков местами за сутки составило, например, в Свердловской области, до 37 мм. На юге Тюменской области, в Ишиме до 41 мм.

Сильных дождей на Урале в ближайшее время не ожидается, хотя циклон еще близко. Только 7-8 июня, когда циклон вернется, сделав перед этим небольшой рывок на восток, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается сильный дождь. / meteonovosti.ru /
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