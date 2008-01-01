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Заморозки у Байкала



ИА "Метеоновости" / 13:34 Среда, 5 июня



На Европейской территории России жарко, а вот за Уралом еще нередки заморозки.



В ближайшее время они опять будут создавать трудности аграриям в Иркутской области и Забайкальском крае. 6 и 7 июня в Прибайкалье ожидаются заморозки (температура ночью до -2), на западе Забайкальского края температура ночью ожидается до -3. / meteonovosti.ru /



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