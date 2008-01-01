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Новости погоды

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Температурные рекорды юга Европейской России

ИА "Метеоновости" / 13:44 Среда, 5 июня

  Сильная жара не покидает южные районы Европейской территории России, несмотря на то, что дожди там тоже были. Прошедший день отметился высокими температурами в Минеральных Водах, было 33.8 (предыдущий 33.5 в 1969 году), в Дербенте 32.6 (предыдущий 30.5 в 2015 году), в Буйнакске35.4 (предыдущий 33.8 в 2010 году), в Махачкала 35.3 (предыдущий 32.1 в 2015 году).

Пока нет предпосылок для ослабления жары на юге России. На Кубани местами ожидается до 37 градусов. На Северном Кавказе до 30..35 градусов. И даже в горах Дагестана жарко, местами 32 градусов. На Черноморском побережье температуры не такие высокие, так, в Сочи 26..28 градусов. / meteonovosti.ru /
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