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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:22 Среда, 5 июня



В 15 часов в Москве ясная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном 25,3..27,2 градуса; Северном 24,4..27,0 градуса, Северо-восточном 25,0..26,1 градуса, Восточном 25,3..26,2 градуса, Юго-восточном 24,9..26,4 градуса, Южном 24,1..26,2 градуса, Юго-западном 24,4..25,8 градуса, Западном 24,2..26,5радуса, Северо-западном 25,4..26,4 градуса.



В Зеленограде ясно, температура воздуха 25 градусов, на территории Новой Москвы ясно, температура воздуха 24,5..26,2 градуса. / meteonovosti.ru /



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