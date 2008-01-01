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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:22 Среда, 5 июня

  В 15 часов в Москве ясная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном 25,3..27,2 градуса; Северном 24,4..27,0 градуса, Северо-восточном 25,0..26,1 градуса, Восточном 25,3..26,2 градуса, Юго-восточном 24,9..26,4 градуса, Южном 24,1..26,2 градуса, Юго-западном 24,4..25,8 градуса, Западном 24,2..26,5радуса, Северо-западном 25,4..26,4 градуса.

В Зеленограде ясно, температура воздуха 25 градусов, на территории Новой Москвы ясно, температура воздуха 24,5..26,2 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+26
Чт.
6 июн.
+28
Пт.
7 июн.
+29
Сб.
8 июн.
+30
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Абадан		 -4
Оруро

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Масан

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