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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:27 Среда, 5 июня
Погоду в Москве и области будет определять северо-западная периферия антициклона с центром над Рязанской областью. При ясной погоде температура воздуха в Москве 22..24 градуса, по области 21..24. Ветер южный, 2-5м/с. / meteonovosti.ru /
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