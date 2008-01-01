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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:27 Среда, 5 июня



Погоду в Москве и области будет определять северо-западная периферия антициклона с центром над Рязанской областью. При ясной погоде температура воздуха в Москве 22..24 градуса, по области 21..24. Ветер южный, 2-5м/с. / meteonovosti.ru /



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