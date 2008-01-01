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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:17 Четверг, 6 июня



Предстоящим днем в условиях малооблачного антициклона, который формирует погоду в центре Европейской России, воздух продолжит прогреваться.



Сегодня 6 июня при малооблачном небе температура воздуха в столичном регионе повысится до 25..30 градусов, при этом пик жары придётся на часы с 11 до 18. Осадков не предвидится. Ветер южных направлений 3-8 м/с. Атмосферное давление останется повышенным.



Такие погодные условия неблагоприятны для метеозависимых людей с заболеваниями сердца и сосудов. Касается это как гипертоников, так и гипотоников, людей с вегетососудистой дистонией, атеросклерозом сосудов головы, стенокардией, частыми приступами мигрени. Людям, входящим в группу риска, следует избегать пребывания на солнце в дневные часы, своевременно принимать лекарства, нормализующих давление, иметь при себе бутылочку с водой. Поддержать сосудистый тонус помогут настойка валерианы, пустырника и шиповника, которые можно смешать и пить по 30-40 капель 2-3 раза в день.



Геомагнитный фон в этот день прогнозируется неустойчивый. / meteonovosti.ru /



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