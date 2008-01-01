Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
6 июня 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:17 Четверг, 6 июня

  Предстоящим днем в условиях малооблачного антициклона, который формирует погоду в центре Европейской России, воздух продолжит прогреваться.

Сегодня 6 июня при малооблачном небе температура воздуха в столичном регионе повысится до 25..30 градусов, при этом пик жары придётся на часы с 11 до 18. Осадков не предвидится. Ветер южных направлений 3-8 м/с. Атмосферное давление останется повышенным.

Такие погодные условия неблагоприятны для метеозависимых людей с заболеваниями сердца и сосудов. Касается это как гипертоников, так и гипотоников, людей с вегетососудистой дистонией, атеросклерозом сосудов головы, стенокардией, частыми приступами мигрени. Людям, входящим в группу риска, следует избегать пребывания на солнце в дневные часы, своевременно принимать лекарства, нормализующих давление, иметь при себе бутылочку с водой. Поддержать сосудистый тонус помогут настойка валерианы, пустырника и шиповника, которые можно смешать и пить по 30-40 капель 2-3 раза в день.

Геомагнитный фон в этот день прогнозируется неустойчивый. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
3:00
местное
+14
Чт.
6 июн.
+28
Пт.
7 июн.
+29
Сб.
8 июн.
+30
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Бейкерсфилд		 -2
Тикси

некомфортное место: Батьлонгви
комфортное место: Хой

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100