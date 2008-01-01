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Новости погоды

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На Ямале то дождь, то снег

ИА "Метеоновости" / 09:40 Четверг, 6 июня

  Циклон над Уралом принес летние ливни с грозами и ветром на юг Уральского региона. А на севере, в Салехарде, дожди сменились снегом.

Днем 4 июня выпало много дождя, до 15 мм осадков, а в ночь на 5 июня прошел сильный снег (до 7 мм осадков). Но снежный покров не образовался.

На севере Сибири снега практически нет. Только в отдельных районах он еще остался. В районе Антипаюта его высота составляет 11 см, в районе Марресаля - 25 см.

Погода на Ямале пока теплая, днем до 20 градусов. Циклон далеко, поэтому дожди будут небольшими. Хотя ветрено, порывы северо-восточного ветра до 15 м/с.

Настоящее же лето приходит на Ямал только к концу июня. / meteonovosti.ru /
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