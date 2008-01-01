

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Ямале то дождь, то снег



ИА "Метеоновости" / 09:40 Четверг, 6 июня



Циклон над Уралом принес летние ливни с грозами и ветром на юг Уральского региона. А на севере, в Салехарде, дожди сменились снегом.



Днем 4 июня выпало много дождя, до 15 мм осадков, а в ночь на 5 июня прошел сильный снег (до 7 мм осадков). Но снежный покров не образовался.



На севере Сибири снега практически нет. Только в отдельных районах он еще остался. В районе Антипаюта его высота составляет 11 см, в районе Марресаля - 25 см.



Погода на Ямале пока теплая, днем до 20 градусов. Циклон далеко, поэтому дожди будут небольшими. Хотя ветрено, порывы северо-восточного ветра до 15 м/с.



Настоящее же лето приходит на Ямал только к концу июня. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



