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Новости погоды

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В Санкт-Петербург пришла жара

ИА "Метеоновости" / 10:04 Четверг, 6 июня

  Первые июньские деньки мало напоминали жителям и гостям Северной столицы о начале лета. Небо было затянуто плотными серыми облаками, время от времени принимался дождь, а температуре воздуха не удавалось преодолеть даже двадцатиградусную отметку, а в воскресенье, 2 июня, и вовсе ее максимальное значение составило лишь 16 градусов. Как утверждают старожилы о суровости северо-западного климата, в Санкт-Петербурге в июне еще не лето, а в августе - уже не лето. Но уже со вторника погода решила опровергнуть это утверждение. С приходом в северо-западные районы антициклона, осадки прекратились, а температура начала стремительно повышаться. Ее максимальное значение во вторник приблизилось к тридцатиградусной отметке, а местами в Ленинградской области и преодолела ее.

До конца недели в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях сохранится аномально жаркая погода с температурой воздуха на 7 и более градусов. В связи с этим в перечисленных областях будет отмечаться высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. / meteonovosti.ru /
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