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Новости погоды

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Юг Дальнего Востока одолели дожди

ИА "Метеоновости" / 11:11 Четверг, 6 июня

  В первые дни наступившей недели южные районы Дальневосточного округа облюбовали циклоны. Один из них кружил над Забайкальским краем, другой над югом Камчатского края и третий вихрь, с центром у Японских островов, задел ненастной зоной Приморье. Прошли дожди разной интенсивности, местами с грозами. Наибольшее количество осадков досталось южным районам Камчатского края, где за вторник и ночь на среду выпало до 23 мм осадков.

В ближайшие дни циклоны продолжат хозяйничать в большинстве районов округа. В пятницу сильные дожди ожидаются на охотском побережье Хабаровского края, а также на востоке Якутии и юге Амурской области.

В результате сильных дождей в Хабаровском крае на реках Кур, Тунгуска и Амгунь проходят высокие дождевые паводки, отмечалось затопление дорог местного значения, линий связи, сенокосов, подтопление населенных пунктов, на защищенных дамбами. / meteonovosti.ru /
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